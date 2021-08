Statsministeren jublar over at fleire har laga barn

innenriks

– Det betyr jo at i pandemien har folk kanskje funne roa til å ville …, eh, ja, gjere prioriteringar til å gjere familien større, seier statsminister Solberg til NTB.

Tal Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag, viste at det vart fødd 14.578 barn i andre kvartal, mot 14.003 i 2020. Auken er dermed på 4,11 prosent, og fødselstalet er no på sitt høgaste sidan tredje kvartal i 2019.

– Dette er veldig bra. Det er veldig fint å sjå at dei går opp i ein del distriktsfylke som har slite med nedgang i fødselstala, seier statsministeren, som har engasjert seg for at nordmenn skal lage fleire barn – mellom anna i nyttårstalen i 2020.

Distriktsoppgang

I nesten alle fylke, med unntak av Innlandet og Vestfold og Telemark, har fødselstalet gått opp frå i fjor. Nordland er fylket med den klart største auken.

Mellom januar og juni auka talet på fødslar i Nordland med nesten 20 prosent, ifølgje tal NTB henta inn tidlegare i år. Lofoten sjukehus hadde nesten dobbelt så mange fødslar i første halvår i år som på same tid i fjor.

SSB har tidlegare uttrykt overrasking over dei stigande fødselstala – etter eit år med koronapandemi.

– Eg har jo snakka med nokre av dei som har sagt at dei som har fått barn no. At det var liksom når pandemien slo inn, at dei tenkte at dette kanskje var den gylne augneblinken. Dei hadde kanskje tenkt på å få barn, men utsett det litt, seier Solberg.

Optimisme

Ho meiner dette kan tyde at Noreg er prega av ein optimisme sjølv om vi har vore gjennom ein koronaperiode.

– Normalt går gjerne fødselstala ned når det er den typen hendingar. Men det er jo ein grunnleggjande optimisme.

Ikkje overraskande er det kvinner i alderen 30–34 år som føder flest barn. Det er òg i denne gruppa at auken er størst.

Arbeidsplassar

Solberg trekkjer fram nye satsingar som ei mogleg årsak til at fødselstala stig i fylke som Nordland.

– Der er det jo veldig mange nye arbeidsplassar som kjem. Det er veldig mange lovande satsingar. Det kan jo vere at det òg bidreg, at folk tenkjer at no er vi her kvar vi kjem til å vere lenge.

– Trur du at dei har tenkt på deg og den oppmodinga du kom med når dei har bestemt seg for å lage barn?

– Nei, eg tenkjer at den oppmodinga først og fremst skal liggje i undermedvitet om at vi som samfunn gjerne vil at vi får fleire barn.

