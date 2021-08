Raja lagt inn på sjukehus – må droppe Amandautdelinga

innenriks

Statsråden skriv i Facebook-innlegget at han sleit med nattesøvnen natt til fredag på grunn av aukande svimmelheit. Han skildrar kjensla av at hovudet hans var inne i ein tørketrommel.

– Truleg har eg fått akutt komplisert krystallsjuke, som heldigvis ikkje er farleg, men berre svært ubehageleg og svimlande/kvalmande, og som dessverre til trass fleire forsøk her ikkje har gitt seg. Eg må nok derfor inn for nokon testar til i helga og over helga, og ein type behandling då problemet jo ikkje er over, skriv Raja.

Han legg til at han håpar og reknar med å komme seg raskt på beina.

(©NPK)