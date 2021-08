Politimeister ikkje fornøgd etter kritisk rapport

innenriks

Utsegnene kjem etter ein rapport som teiknar eit urovekkjande bilete av Søraust politidistrikts evne til å etterforske alvorleg organisert kriminalitet.

– Nei, det er vi ikkje, seier politimeister Sæverud til VG på spørsmål om ein er fornøgd med innsatsen som er gjord dei siste tre åra.

– Konsekvensen er at det kan vere miljø som har fått lov til å utvikle seg utan tilstrekkeleg merksemd frå politiet. Det har vore litt for lett å drive organisert kriminalitet dei siste åra. Det er ikkje sånn at vi ikkje har gjort ein innsats, men vi har ikkje gjort nok, seier Sæverud.

Han lovar å gjere det vanskelegare for kriminelle i tida framover.

(©NPK)