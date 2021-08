Komité meiner NLA Høgskulen ikkje oppfyller alle krava til å vere høgskule

innenriks

Det er Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) som har konkludert. Dei skriv i ei pressemelding at komiteen har komme til at høgskulen ikkje i tilstrekkeleg grad fremjar og vernar akademisk fridom, sjølv om dei oppfyller fleire av krava til akkreditering som høgskule.

Det var i desember 2019 at NLA Høgskulen vart varsla om at Nokut ville revidere statusen som høgskule. Bakgrunnen var at Nokut hadde fått ei rekkje bekymringsmeldingar, som mellom anna gjaldt praktiseringa til høgskulen av akademisk fridom.

– Komiteen har konkludert med at NLA Høgskulen ikkje oppfyller krava til fagmiljø og at høgskulen har for få førstestillingskompetente til å vareta ein studieportefølje med aukande del masterstudentar, skriv Nokut i ei pressemelding.

NLA har heller ikkje kunna dokumentere tilfredsstillande forskingsverksemd innan alle sine fagområde, meiner komiteen.

NLA Høgskulen er ein privat høgskule som tilbyr lærarutdanning, medieutdanning, teologi og kunstfag i Bergen, Oslo og Kristiansand.

