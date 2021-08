Gruppe knytt til Islamnet ber muslimar stemme på KrF

innenriks

Islamnett er omtalt som ein islamistisk salafistorganisasjon, og er ifølgje Klassekampen hovudaktør bak initiativet Muslimer stemmer. Gruppa oppmodar muslimar til å stemme i valet i haust, og meiner KrF kjem best ut på spørsmål som er viktige for muslimar.

KrF kjem klart best ut i gjennomgangen i gruppa, framfor Venstre. Frp er partiet som kjem klart dårlegast ut, medan også Arbeidarpartiet og Høgre får negativ skår.

– Det er inga overrasking for oss at KrF får flest poeng i ein slik test. Mange av sakene partia er målte på, handlar om plass til tru og religion i samfunnet, seier generalsekretær Geir Morten Nilsen i KrF.

Mahir Osman, talsperson for Muslimer stemmer og fagmedarbeidar i Islamnet, seier at dei vil medverke til at muslimar i Noreg kan ta eit medvite val.

– Undersøkingar frå SSB viser faktisk at muslimske veljarar verdimessig står nærast KrFs veljarar. Det kan vere fordi muslimar og kristne har mykje til felles, seier Osman.

(©NPK)