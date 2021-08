Erna Solberg: – Evakueringa er veldig vanskeleg

innenriks

– Eg er glad for at det første norske flyet med norske borgarar har landa. Det blir arbeidd intenst med ei veldig vanskeleg evakuering, men no er vi i gang med flygingar, seier Solberg (H) til NTB.

23 norske borgarar var med på flyet som landa på Oslo lufthamn ved 8.30-tida, ifølgje NRK, blant dei TV 2s reporter Fredrik Græsvik og NRKs korrespondent Yama Wolasmal. I tillegg hadde nokre familiemedlemmer til lokalt tilsette afghanarar og nokre andre europeiske borgarar fått plass.

Men kaoset rundt den internasjonale flyplassen i Kabul skaper problem.

– Det er vanskeleg å få folk til og inn på flyplassen. Det er det største problemet i evakueringa no, seier Solberg.

– Uoversiktleg

Situasjonen i Kabul er framleis svært uoversiktleg, stadfestar Forsvarets pressetalsmann, brigader Eystein Kvarving til medium som hadde møtt opp på flyplassen.

Forsvaret hjelper UD i evakueringa av norsk personell og andre frå Afghanistan, men Kvarving ønskjer ikkje å gå i detaljar på korleis dette går føre seg.

– Dette er ikkje over. Vi kjem til å halde fram med å hjelpe UD, seier han.

Dei evakuerte vil bli følgt opp av psykologar og stressmeistringsteam, opplyser han.

– Det har vore sterke inntrykk i Kabul dei siste dagane, seier Kvarving.

Ikkje sett slutten

Samtidig meiner han Noreg framleis utgjer ein forskjell i Afghanistan.

– Feltsjukehuset vi driv, er ein føresetnad for at vestlege styrkar skal kunne vere i Afghanistan akkurat no.

På spørsmål om korleis brigaderen, som sjølv har tenestegjort i Afghanistan, ser for seg framtida for det krigsherja og no Taliban-kontrollerte landet, svarer han:

– Vi har ikkje sett slutten på dette.

Ikkje tal

Norske styresmakter har ikkje stadfesta kor mange norske borgarar som er i Afghanistan, men oppmodar alle til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Til no har 163 personar registrerte seg.

Men det er uklart kor lang tid det vil ta å få evakuert alle.

– Det kjem heilt an på om flyplassen kan halde fram med å haldast open. Den har jo vore stengt i periodar. Det kjem òg an på kor lenge den militære delen av flyplassen blir drifta av amerikanarane, seier Søreide til NRK.

Stor uvisse

Det er òg mykje uvisse rundt korleis situasjonen i Afghanistan vil utvikle seg, og om Taliban vil hindre folk som har samarbeidd med utanlandske styresmakter og styrkar, i å reise ut av landet.

Sidan Taliban tok makta i Kabul søndag, er meir enn 18.000 personar vorte evakuerte, ifølgje Reuters.

For å styrkje arbeidet med evakueringa, har ambassadør Ole Andreas Lindemann vorte send til Afghanistan for å hjelpe til med arbeidet.

