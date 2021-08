Drapsdømd Lørenskog-mor får ikkje nye rettspsykiatrar

innenriks

Det har Eidsivating lagmannsrett bestemt, skriv NRK.

Kvinnas forsvarar, Gunhild Lærum, har tidlegare bede om dette fordi ho meiner det er tvil om kvinna er tilrekneleg.

Kvinna i 30-åra vart i Romerike og Glåmdal tingrett kjent tilrekneleg og dømd til den strengaste fengselsstraffa i lova fór med overlegg å ha drepe dei to sønene sine på eitt og sju år i juli i fjor, men dommen vart anka.

– Vi ankar på bakgrunn av at det kan vere tvil om ho var tilrekneleg i gjerningsaugneblinken, sa Lærum til Dagbladet etter at dommen vart kjend.

Sakkunnige som har undersøkt kvinna, sa i retten at ho truleg hugsar drapa, men at ho har blokkert minnet av handlingane, og at ho derfor ikkje var utilrekneleg i gjerningsaugneblinken.

Kvinna vart òg dømd for underslag mot den eine sonen og for å feilaktig ha lagt skulda for drapa på eksmannen.

Ankesaka kjem opp for Eidsivating lagmannsretten i januar neste år.

