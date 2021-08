Delen smitta som treng innlegging, har falle kraftig

innenriks

Det viser ein gjennomgang Aftenposten har gjort, der dei samanliknar utviklinga i Noreg dei siste vekene og månadene i smitte, pasienttal og dødsfall ved hjelp av tal frå FHI.

Avisa viser til at då tredje bølgje med alfavarianten kom i vinter, vart smittetala tredobla frå veke sju til veke elleve. Det same vart talet på pasientar ved sjukehusa. No er likevel situasjonen ein annan.

Så langt i fjerde bølgje med deltavarianten har smittetala auka frå 1.173 til 3.717, men talet på nye pasientar er så langt relativt stabilt. Siste veke var det 4,8 nye pasientar per éin million innbyggjarar.

I den såkalla tredje bølgja dei første to vekene i mars hamna 3,89 prosent av koronasmitta på sjukehus. Dei siste to vekene har delen smitta som blir lagd inn, vore nede i 1,06 prosent. Det betyr at delen smitta som blir lagde inn no, er tre til fire gonger lågare enn i mars.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg seier til avisa at det er ei viss uro knytt til smitte blant dei som ikkje har så god effekt av vaksinane eller har høgare risiko for å bli alvorleg sjuke. Smitteveksten så langt har først og fremst vore blant unge uvaksinerte.

– Uansett viser dette at det er gode grunnar til å tru at den bølgja vi no opplever, ikkje blir like alvorleg som tidlegare bølgjer, seier ho til Aftenposten.

