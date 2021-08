Borgarlege parti betaler tilbake støtte frå hemmelege givarar

innenriks

VG skriv at dei fire borgarlege partia til saman har fått minst 1 million kroner frå Aksjonsgruppa for borgarleg valsiger. Foreininga ønskjer ikkje å opplyse kven som har gitt bidraga.

Derfor har tre av fire borgarlege parti bestemt seg for å betale tilbake midlane. Framstegspartiet vil på si side vurdere saka fredag.

– Årsaka til at vi betaler tilbake pengane er at Aksjon for borgarleg valsiger har vore tydeleg på at dei ikkje ønskjer å oppgi kven som har gitt bidrag til aksjonen. Sånn vi vurderer det er det då vanskeleg for oss å oppfylle plikta i partilova om å sjå til at vi ikkje får bidrag som strir mot partilova, seier generalsekretær i Høgre, Tom Erlend Skaug, på vegner av Høgre, Venstre og KrF.

