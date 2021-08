62 nye registrerte smitta i Bergen – over halvparten har ukjend smitteveg

innenriks

– Smittetala ser ut til å ha stabilisert seg på eit relativt høgt nivå. Det er mange med ukjend eller uavklart smitteveg på grunn av krevjande smittesporingsarbeid. Tenåringar dominerer smittebiletet, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

27 av dei smitta er nærkontaktar, tre er importsmitte og 32 har ukjend smitteveg.

Kommunen opplyser at to fullvaksinerte bebuarar som vart smitta av covid-19 er døde. I tillegg har ein ny bebuar fått påvist smitte. Dermed er i alt 16 bebuarar på sjukeheimar no smitta.

2.614 personar testa seg i Bergen onsdag. Så langt har 8.429 personar i kommunen fått påvist smitte.

Bergen kommune skal klokka 14 fredag informere om koronatiltak og smittesituasjonen i kommunen.

