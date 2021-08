Språkrådet ber Oslo Science City om å byte namn

innenriks

Prosjektet Oslo Science City er eit prosjekt som har som mål å etablere området frå Ullevål, Gaustad og Blindern, Marienlyst til og med Majorstuen som eit samanhengande kunnskaps- og innovasjonsdistrikt i Oslo, skriv Uniforum. Prosjektet vart offisielt opna av statsminister Erna Solberg (H) for eit år sidan.

No har dei fått streng beskjed frå Språkrådet om å byte namn, til liks med forskingssenteret Ocean Space Centre på NTNU.

Språkrådet sende brev til Oslo Science City om dette i februar, men fekk først svar etter ei purring i juli. Styreleiar Svein Stølen skriv i eit brev at dei foreslår å leggje til ei norsk forklaring, og kalle prosjektet «Oslo Science City – Kunnskapsbyen i Oslo».

For språkdirektør Åse Wetås er ikkje dette godt nok.

– Offentlege verksemder jobbar på vegner av alle oss som bur i Noreg. Då forventar vi at dei bruker eit språk som gjer at vi forstår kva dei held på med. Det er likevel ingenting i vegen for at dei kan bruke ein engelsk versjon av namnet i ein internasjonal samanheng, seier ho til Uniforum.

