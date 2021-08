Sp-ordførarar opnar for borgarleg samarbeid og vil droppe SV

innenriks

45 av dei 133 ordførarane til partiet seier at dei ønskjer regjeringsalternativet partileiar Trygve Slagsvold Vedum har regissert, der det berre blir samarbeidd med Arbeidarpartiet, om mogleg òg i mindretal.

Sju av dei opnar for å òg ta med SV i samarbeidet, medan éin av dei seier valresultatet bør avgjere, skriv avisa. 53 av dei 133 ordførarane til partiet har svart i rundspørjinga.

– Dersom SV blir ein del av prosjektet, kjem ein for langt til venstre, sidan den betydelege venstresida av Ap vil få draghjelp frå SV, seier ordførar Ronald Wærnes (Sp) i Båtsfjord.

Partifellen Haldor Ødegård, som er ordførar i Vestre Slidre, stemmer i:

– SV står for langt ut på venstresida i norsk politikk.

20 av ordførarane til partiet opnar for å samarbeide med eitt eller fleire av Høgre, KrF, Venstre og Frp, medan åtte seier klart nei til dette. Sju vektlegg gjennomslag for Senterpartiets politikk, medan 18 anten er usikre eller ikkje har svart.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum har tidlegare opna for samarbeid med Høgre om forsvar, olje og innvandring.

For Arbeidarpartiets ordførarar er biletet eit anna: Ni av ti sa oppgav i ei liknande rundspørjing gjort av Nationen tidlegare denne veka at dei ønskjer ei regjering med Ap, Sp og SV.

Alternativet med berre Ap og Sp ligg ifølgje Poll of polls' an til å få 75 mandat, basert på målingane frå august, medan ei regjering med Ap, Sp og SV får 91 – godt over dei 85 som trengst for å ha fleirtal i Stortinget.

