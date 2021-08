Mange bedrifter forventar at dei må omstille

innenriks

Flest seier dei vil omstille seg mot nye tenester og produkt, og dessutan nye marknader innanlands, ifølgje undersøkinga.

Mange vil òg jobbe meir mot automatisering, medan det er berre 2 av 10 bedrifter som ser behovet for å omstille mot nye utanlandsmarknader.

Ikkje overraskande er det bransjane som er hardast ramma av koronapandemien, som ser størst behov for omstilling. Opptil 40 prosent av dei som vil omstille seg, vil trenge ekstern kapital for å klare det.

Betring i marknadssituasjonen

Elles er situasjonen for norske bedrifter framleis i betring i takt med at samfunnet opnar opp igjen. Berre 12 prosent av bedriftene seier marknadssituasjonen er dårleg. 69 prosent har omsetning på eller over anteke normalt nivå. Berre 5 prosent har meir enn halvert omsetning samanlikna med normalen – i juli var det tilfellet for heile 21 prosent.

Bedriftene har òg tru på at betringa held fram utover hausten. Nesten alle bransjane forventar at dei vil auke omsetninga dei neste månadene.

Størst forventningar til hausten har Mediebedriftenes Landsforening, der bedriftene i snitt ser for seg ein auke på nesten 60 prosent. Ikkje overraskande er luftfart, transport og reiseliv unntaka òg her, sidan sommarsesongen tek slutt.

Få fryktar konkurs

Berre éin av ti bedrifter oppgir no at dei har betalingsvanskar, som er nær ei halvering frå april. I april oppgav nesten 60 prosent av reiselivsbedriftene at dei hadde problem med rekningar, medan delen no er under 20 prosent. Berre 8 prosent av bedriftene som svarte, meiner dei er i fare for å gå konkurs, noko som også er nær ei halvering samanlikna med april.

NHO gjer ei medlemsundersøking éin gong i månaden. Denne gongen var det 2.452 bedrifter som svarte i perioden 9. til 13. august.

(©NPK)