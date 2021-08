Kvinne omkom etter hyttebrann i Rennebu

innenriks

– Eg kan stadfeste at kvinna døydde på sjukehuset 17. august. Dei pårørande er varsla, seier etterforskingsleiar Jostein Fagerli ved Gauldal politidistrikt til Opp.no.

Kvinna var åleine i hytta då den byrja å brenne tysdag førre veke.

Ho kom seg ut på eiga hand, men hadde brannskadar og vart flogen med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Der døydde ho tysdag denne veka av skadane ho pådrog seg.

Brannårsaka er ikkje kjend, men Fagerli seier til avisa at naboar har fortalt om høge smell før brannen vart oppdaga, og at han stadfestar at det vart brukt gass i hytta.

Namnet på kvinna er ikkje frigitt.

(©NPK)