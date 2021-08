Kongefamilien takka krigsveteranane på frigjeringslunsj

innenriks

Også kong Harald, prinsesse Astrid, fru Ferner og representantar frå det offisielle Noreg var blant dei som var til stades på den koronautsette frigjeringslunsjen på Den Norske Opera i Oslo. 75-årsmarkeringa i fjor vart utsett på grunn av epidemien.

I talen sin sa kronprins Haakon at krigen har sett djupe spor i liva til enkeltmenneske og familiar gjennom fleire generasjonar – og bidrege til å definere verdiane vi har bygd landet vårt på etter 1945.

Kronprinsen sa òg at det ofte er historia til dei dekorerte heltane som blir fortald når krigshistorie blir skriven, men at krigen har fleire aspekt, mellom anna ufrivillige deltakarar og ramma.

– Her i dag er det samla mange tidsvitne, inkludert far min og tanta min. Kvar og éin av dykk er på ein personleg og unik måte merkt av krigen, sa kronprinsen.

– På vegner av kongefamilien og heile det norske folket vil eg seie: Takk for alt de har gitt, for alt de har ofra – for at vi kan leve i eit fritt land, sa han vidare.

– Den største tragedien

Statsminister Erna Solberg (H) sa i talen sin at andre verdskrigen er den største tragedien som har ramma Noreg i moderne tid.

– Dei som er heidersgjestene våre i dag, har alle fått kjenne konsekvensane til krigen på kroppen. Innsatsen som vart gjord under krigen, må ikkje gløymast, seier Solberg.

Vidare sa Solberg at Noreg burde teke seg råd til å vere rausare då krigen var over.

– Rausare mot alle dei som hadde opplevd konsekvensane av krigen. Rausare i form av anerkjenning, oppreising og erstatning. Men først og fremst rausare i form av eit ønske om å forstå. Forstå at alle blir prega av redslane i krigen. Det tok oss mange tiår å erkjenne, sa statsministeren.

– No er det vår tur

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa at det var den samla innsatsen som gjorde sigeren mogleg.

– Likevel var det mange som ikkje fekk den anerkjenninga dei fortente då krigen var over. Sjølv om styresmaktene seinare har gitt uttrykk for anerkjenning, må vi erkjenne at tiår med forsømming har sett spor. I dag er vi samla for å heidre, men også å minne kvarandre om kva som krevst når fridommen vår står på spel, sa forsvarsministeren.

Kronprins Haakon gav i talen sin òg eit løfte:

– Eit løfte om at vi som sjølv ikkje opplevde krigen, vil fortelje historiene om den vidare. Ikkje berre som kunnskap om fortida, men som ein levande verdidiskusjon om kva desse historiene betyr for oss i dag – så vi aldri skal gløyme kva tusenvis av menneske i landet vårt har lidd og ofra livet for.

– De har bore på historiene og formidla dei gjennom heile dykkar liv. No er det vår tur – og generasjonane som kjem etter oss.

