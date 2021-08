innenriks

– Eg har hatt to veldig lærerike og gode år i kommunikasjonsavdelinga ved SMK. Det har vore ein periode prega av krisehandtering av koronapandemien, seier Nilssen til Kom24.

Ho tiltrer i stillinga som informasjonssjef i Høgsterett, ei nyoppretta stilling, 11. oktober.

– Eg er ferdig utdanna jurist i haust og leverer master i november. I Høgsterett smeltar dermed to verder saman for meg. Lang erfaring med formidlingsarbeid og no juridisk kompetanse, seier ho.

