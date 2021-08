Festsmitte gjer sporingsarbeidet krevjande i Tromsø

innenriks

– I eitt tilfelle har det vore rundt 100 personar innom ein fest i løpet av kvelden og natta. Dei nasjonale tilrådingane seier at ein kan ha inntil 20 gjester i private heimar. Det er openbert at denne tilrådinga ikkje blir følgd, seier Per Harald Korsmo, leiar for koronasenteret i Tromsø kommune.

Som følgje av dette får ikkje smittesporarane tak i alle personane som har vore på desse festane, og listene over festdeltakarar er svært mangelfulle, ifølgje kommunen.

– Det har vore folk som ikkje kjenner kvarandre på fest, og dei kan rett og slett ikkje gjere greie for kven dei har vore saman med. Dette gjer smittesporingsarbeidet svært krevjande, seier Korsmo.

Det siste døgnet har det vorte registrert elleve nye tilfelle av koronaviruset i Tromsø.

(©NPK)