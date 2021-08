Aksjonsgruppe ved Stureterminalen – har brote tryggingssona

innenriks

Aksjonistane har brote tryggingssona ved å blokkere kaien med ein seglbåt, slik at tankbåtar ikkje får lagt til kai, melder NRK.

– Vi respekterer sjølvsagt retten til å ha markeringar og aksjonar, så lenge det skjer på ein lovleg måte. Vi ser alvorleg på at eit fartøy frå aksjonistane har gått inn i tryggingssona, og er opptekne av at aksjonistane ikkje set seg sjølv eller dei tilsette på terminalen i fare, seier Eskil Eriksen pressetalsperson for Equinor.

Han seier dei har varsla politiet om brotet på tryggingssona, og at det blir opp til dei å handtere aksjonen vidare. Til Bergensavisen opplyser politiet at dei skal gjere ei vurdering av om aksjonen truar tryggleiken og dei kritiske oppgåvene på anlegget.

Det skal vere aksjonsgruppa Extinction Rebellion som står bak aksjonen, som ikkje var førehandsmeld til politiet.

