Av dei 26.498 meldingane er 15.228 behandla av Legemiddelverket.

2.350 av desse blir klassifiserte som alvorlege, og 12.878 er klassifiserte som lite alvorlege.

Legemiddelverket opplyser at hendingar etter vaksinasjon blir melde på mistanke, og at det derfor ikkje er gitt at det er nokon årsakssamanheng.

Det har vorte sett 6,1 millionar koronavaksinedosar i Noreg.

