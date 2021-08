Styresmaktene kartlegg tidlegare tilsette i Afghanistan

innenriks

– Forsvarsdepartementet og Forsvaret jobbar no med ei oversikt. Når den oversikta er klar vil utlendingsstyresmaktene vurdere denne. Justis- og beredskapsdepartementet kan ikkje kommentere spesifikt på dei vurderingane, seier kommunikasjonsrådgivar Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NTB.

Han siktar til tidlegare lokalt tilsette for den norske kontingenten i Afghanistan. Dei står truleg i livsfare no som Taliban i praksis har teke kontroll over landet. Mange av dei kan ha falle mellom to stolar; dei er ikkje omfatta av instruksen om å gi lokalt tilsette med aktive kontraktar opphald i Noreg, viss dei ønskjer det, i samband tilbaketrekkinga og heller ikkje av søknadsordninga som vart gitt i 2015.

Det har frå fleire hald komme krav om at tidlegare lokalt tilsette skal få vern i Noreg. Det blir grunngitt med risikoen dei er påførte, ved å ha arbeidd og hjelpt norske styrkar under nærværet i Mazar-e-Sharif.

UDI behandlar sakene

Det er Forsvaret og departementet som må fremje sakene for Utlendingsdirektoratet, som deretter behandlar sakene og eventuelt fattar formelt vedtak om opphald, får NTB opplyst av UDI.

– I samband med behandling av saker etter 2015-instruksen fekk ti personar avslag av tungtvegande grunnar. Det blir ikkje lagt opp til å behandle desse søknadene på nytt. Derimot finst det grupper som ikkje var dekt av 2015-instruksen. Det finst òg personar som har vore lokalt tilsette, som av ulike grunnar valde å ikkje søkje i samband med søknadsordninga i 2015. Desse gruppene kan bli behandla no i lys av den alvorlege situasjonen, sa Mæland til NTB måndag.

Det er framleis uklart kva for nokre konkrete personar som kan rekne med å vere omfatta av endringa. Regjeringa har tidlegare i år gitt enkelte eks-tilsette opphald i Noreg, men avvist søknaden til fleire eks-tilsette, som også har sagt at dei fryktar for tryggleiken sin etter å ha hjelpt Nato-styrkar.

Jobbar på spreng

Skjøld-Lorange understrekar at førsteprioritet framleis er å handtere situasjonen rundt dei tilsette ved ambassaden og lokalt tilsette og løyse utfordringar knytt til det.

Taliban overtok makta i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringa jobba på spreng med den svært vanskelege saka til rundt ti afghanarar, dei fleste av dei reinhaldsarbeidarar som i fleire år jobba for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Noreg.

Det har vekt sterke reaksjonar på begge sider av den politiske midtstreken at afghanske eks-tilsette som har hjelpt dei norske styrkane, har fått avslag på søknadene sine om opphald. Regjeringa har fleire gonger i sommar avvist å ta ei ny vurdering av desse sakene, som har vore ønskt av fleire opposisjonsparti.

