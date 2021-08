Smitteutbrotet hos Visjon Norge aukar i omfang

innenriks

Ni personar busette i Drammen er dei to siste dagane stadfesta smitta av koronavirus på TV-sending med publikum i salen hos Visjon Norge, skriv Drammens Tidende.

Smittevernoverlege Einar Sagberg seier til avisa at 24 personar i seks ulike kommunar på Austlandet er stadfesta smitta på eitt av TV-arrangementa, som har gått føre seg frå onsdag til søndag.

Av personvernomsyn ønskjer ikkje Sagberg å fortelje kva kommunar det er snakk om, anna at Øvre Eiker og Drammen er blant kommunane. Men Kongsberg kommune opplyser at to av dei seks smitta dei har hatt det siste døgnet har tilknyting til utbrotet i TV-kanalen.

Smittevernoverlegen reknar det som sannsynleg at utbrotet vil auke i omfang.

Leiar av Visjon Noreg Jan Hanvold seier til avisa at ein medarbeidar vart stadfesta smitta søndag, og at det deretter skal ha vorte oppdaga fleire tilfelle.

– Den første som vart smitta, var hos oss utan å vite at han var smitta. Dette er ein alvorleg situasjon. Vi har sagt til alle tilsette at dei bør vaksinere seg, og har følgt alle reglar, seier Hanvold.

(©NPK)