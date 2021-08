Skøyenåsen-sikta nektar framleis å forklare seg

innenriks

Tre dagar etter den dramatiske hendinga der to menn i slutten av tenåra vart skotne inne i T-banevogna i Oslo, nektar framleis den sikta mannen å forklare seg for etterforskarane til politiet, melder Avisa Oslo. Tysdag vart han varetektsfengsla i fire veker.

– Det er ikkje planlagt noko avhøyr. Han ønskjer ikkje å forklare seg til politiet per no. Det er ein rett han har, som han ønskjer å nytte seg av, forklarer forsvararen til 34-åringen, advokat Daniel Storrvik, onsdag formiddag.

Den sikta skal ha vore utstyrt med to handvåpen då han avfyrte skota. Det eine vart funne søndag kveld, men det andre var tysdag ettermiddag framleis ikkje funne. Den sikta har ikkje ønskt å gi nokon opplysningar eller kommentarar til politiet ut over at skytinga ikkje har noko rasistisk motiv.

– Han har ikkje ønskt å forklare seg, utover å avkrefte at dette var rasistisk motivert eller terror, slik det nærast vart framstilt som i starten, svarer Storrvik.

