Rentehoppet nærmar seg, men ingen auke no

Renta skal opp to gonger før nyttår og halde fram vidare oppover to gonger òg neste halvår, slik at ho ligg 1 prosentpoeng høgare enn i dag, ifølgje økonomane. Dei er overtydde om at rentekomiteen til Noregs Bank held seg til planen, som tidlegare er tydeleg signalisert: den første auken frå dagens nullpunkt kjem i september – ikkje på rentemøtet onsdag denne veka.

Renteavgjerda blir offentleggjort klokka 10 torsdag. Sentralbanksjef Øystein Olsen kjem kort til å kommentere grunngivinga i samband med eit foredrag om utsiktene for norsk økonomi han skal halde under Arendalsuka.

Onsdag held rentekomiteen eit såkalla mellommøte, der det ikkje blir gitt nokon grundigare gjennomgang av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi eller nye prognosar for den vidare renteutviklinga. Ved førre korsveg i juni, då sentralbanken i Pengepolitisk rapport kom med ei melding som var «usedvanleg klar», var beskjeden derfrå at renta skulle aukast i september.

Utviklinga som venta

– Det har ikkje skjedd noko sidan den gong som gjer at den planen kan bli endra no, seier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til NTB.

Styringsrenta har lege på nullpunktet sidan 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Noregs Bank har varsla at den skal haldast i ro til det er klare teikn til at forholda i økonomien betrar seg. I september kan Øystein Olsen bli den første sentralbanksjefen blant kollegaer i land vi liker å samanlikne oss med, som set opp styringsrenta.

Andreassen svarer «ingenting» på spørsmål om kva han trur vil skje på rentemøtet torsdag. Gjenopninga av samfunnet og den økonomiske utviklinga har vore omtrent som forventningane Noregs Bank la for dagen i Pengepolitisk rapport frå juni, kanskje til og med litt betre, påpeikar han.

Dessutan er det god vekst i sysselsetjinga og ditto fall i arbeidsløysa.

Lita uvisse

– Noregs Bank kjem til å seie at oppgangen i norsk økonomi held fram, men at virussituasjonen skaper noko uvisse i Noreg og andre land. Men ikkje så mykje uvisse at ho endrar på utsiktene banken teikna opp i juni, seier han.

Norsk økonomi må rammast av dramatiske hendingar for at sentralbanken skal avvike frå planen som vart lagd for dagen i juni. Og det har ikkje skjedd så langt, snarare tvert imot, poengterer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Gjenopninga her heime ser ut til å gå etter planen, og den høge vaksinasjonsgrada kjem til å påverke den positivt. Kronekursen er litt svakare, men ikkje i ei sånn grad at det endrar utsiktene, seier Olsen.

