Oslo universitetssjukehus avviklar beredskapen

innenriks

Avgjerda om å avvikle beredskapen og normalisere drifta vart teken tysdag, opplyser OUS.

– Mange er vaksinerte. Få pasientar blir innlagde med covid-19, skriv sjukehuset.

Sjukehuset har den siste tida vore på det lågaste beredskapsnivået, grønt.

Tysdag hadde Oslo universitetssjukehus tre koronapasientar.

Det siste døgnet er det registrert 105 nye koronasmitta i Oslo. Smittetala har auka dei siste vekene, men byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap) sa tysdag til NTB at han ikkje var bekymra.

– Sjølv med aukande smitte er det i dag berre tre personar innlagde på sjukehusa i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til samanlikning var det rundt 50 i byrjinga av mai, då vi hadde liknande nivå på smitten. Det viser tydeleg at sjukdomsbyrda blir mykje lågare når så mange er vaksinerte, og at det ikkje har så mykje for seg å samanlikne smittetala no med tidlegare i pandemien, sa Johansen.

(©NPK)