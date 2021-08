Oljefondet gjorde tabbe – enda opp med å tene ein halv milliard

innenriks

– Effekten denne gongen var at vi tente på det. Det kunne like godt skjedd at vi hadde tapt på det, seier nestleiar Trond Grande i Oljefondet til NTB.

Feilen vart omtalt i samband med halvårspresentasjonen i Arendal onsdag, som elles viste at Oljefondet hadde ei avkasting på 990 milliardar kroner i andre halvår.

Grande forklarer feilen slik:

– Veldig mange av transaksjonane våre er automatiserte, og ingen menneske er inne og tek i dei. Enkelte er det ikkje mogleg å automatisere, og då har vi folk som gjer val. I dette tilfellet er det ein manuell feil som medførte at vi kjøpte fleire aksjar enn vi hadde planlagt.

Han seier at slike feil skjer frå tid til anna, men at dei prøver å lære av det.

– Det er litt vanlegare enn ein kanskje skulle tru. Vi prøver å ikkje gjere meir feil enn det vi har toleranse for. Men maskineriet er som det er, transaksjonane er som dei er. Og då skjer det feil

Oljefond-sjef Nicolai Tangen påpeikar at dei trass alt gjennomførte 36 millionar transaksjonar siste halvår – dei aller, aller fleste feilfrie.

For å følgje med og eliminere feil, legg oljefondet saman summen på alle feil når dei rapporterer – uavhengig av om han gav avkasting eller tap. Totalt vart det gjort feil for 700 millionar kroner i andre halvår.

– Andre aktørar seier til dømes viss dei har ein positiv feil på 50 millionar og ein negativ på 50 millionar, at det blir null. Vi seier at det er 100 millionar i feil. Derfor er det ei litt hard rapportering, seier Tangen til NTB.

(©NPK)