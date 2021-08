Ny rekord for skaldyreksporten

innenriks

Førre rekord frå juni i år vart slått med 9 prosent eller 35 millionar målte i kroner og øre, opplyser Noregs sjømatråd.

Eksporten av krabbe har auka både til Europa, Asia og Nord-Amerika. Samtidig har òg reker hatt ein god månad. Dermed nådde eksportverdien av norske skaldyr ny månadsrekord.

Skaldyreksporten er òg rekordhøg når ein ser på vekt og verdi for årets første sju månader. Hittil i år har Noreg eksportert rundt 14. 000 tonn krabbar og reker til ein verdi av 1,9 milliardar kroner.

– Samanliknar vi med dei sju første månadene i 2012, altså for 10 år sidan, utgjorde eksportverdien rundt 371 millionar kroner for heile perioden. Det er omtrent like mykje som for årets juli månad åleine. Ser vi på mengda, har den meir enn fordobla seg dei siste 10 åra, seier Ørjan Kjærvik Olsen som er ansvarlege for reker og skaldyr i Sjømatrådet.

Det er spesielt kongekrabben og snøkrabben som trekkjer eksportverdien oppover. I juli eksporterte Noreg 280 tonn kongekrabbe til ein verdi av 122 millionar kroner. Tala for snøkrabbe var 906 tonn og 213 millionar kroner.

