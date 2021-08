Norsk skrei har mista berekraftsmerke

innenriks

Sjølv om norsk skrei har eit godt rykte på seg for å vere blant dei best forvalta torskebestandane i verda, er no fisken som er fanga innanfor 12 nautiske mil frå land, fråteken MSC-sertifikatet. Årsaka er at skreien blandar seg med kysttorsk, skriv fiskerilanda Kyst og Fjord.

Medan det ikkje er tvil om at skreien blir berekraftig forvalta, er forskarane meir i tvil om kysttorsken. Om lag to tredelar av skreien blir fanga innanfor den aktuelle grensa.

Tapet av merkinga har skjedd sjølv om både fiskerinæringa og politikarar har jobba hardt for å unngå at det skulle skje.

– Sjølv om konsekvensane er usikre, er dette definitivt ikkje positivt, medgir seniorrådgivar Tor Bjørklund Larsen i Noregs Fiskarlag overfor NRK.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er bekymra for effekten tapet av merkinga kan gi. Han seier at marknaden er villig til å betale meir for fisk med berekraftssertifikat. No blir det jobba med å dokumentere tilstanden for kysttorsken.

– Det arbeidet har gått føre seg sidan 2019, og vi ventar på å få presentert resultata. Det kan skje alt i september, seier Ingebrigtsen.

MSC-sertifikatet blir delt ut av den ideelle organisasjonen Marine Stewardship Council. Det seier noko om at fisken som blir seld, oppfyller bestemde krav til berekraft. I fleire land i Europa stiller mange innkjøparar krav til at fisken skal vere MSC-sertifisert viss dei skal ta han inn i supermarknadene sine. Dette gjeld mellom anna Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sverige.

(©NPK)