Nakstad: Smittehopp som venta etter så mykje kontakt mellom folk

Nesten 750 nye koronasmitta vart registrerte siste døgn – det høgaste talet sidan tidleg i april.

– Hadde desse tala komme for eit halvt år sidan, ville dei skremt vatnet av oss, seier Nakstad til NTB.

No er ikkje situasjonen like alvorleg fordi så mange er vaksinerte. For kvar veke som går, blir konsekvensane mindre alvorlege. Likevel er det viktig å vere på vakt for å hindre smitte.

– Det er vanskeleg å seie kor mange innleggingar det blir dei neste vekene, det spørst kva aldersgrupper som blir mest smitta. Vi er mest bekymra for uvaksinerte i høgare aldersgrupper, seier han.

