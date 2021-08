Fjellfast mann vart hjelpt ned frå fjell på Sunnmøre

innenriks

Hovudredningssentralen Sør-Noreg fekk melding om hendinga rundt klokka 22, skriv Sunnmørsposten.

– Personen har ringt inn sjølv og sagt at det ikkje er mogleg å komme seg vidare. Personen har det i utgangspunktet greitt, og er ikkje skadd, men har behov for hjelp ned. Mannskap frå Røde Kors og eit redningshelikopter jobbar med å få vedkommande ned, sa redningsleiar Per Hognaland til avisa.

Like etter klokka 2 tvitra Møre og Romsdal politidistrikt at mannen vart følgd ned frå fjellet av Røde Kors. Det er ikkje snakk om nokon personskade.

Jakta ruvar 1.588 meter over havet. Ifølgje Sunnmørsposten var det ein del tåke og skyer i området, og Røde Kors-mannskapa vart derfor flogne så høgt opp som mogleg av redningshelikopteret. Det kom frå Florø og samarbeidde med Ørsta Røde Kors.

(©NPK)