Fedrar på heimekontor bidreg meir til husarbeidet

I rapporten «Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltak mot pandemien» konkluderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med at mor i huset gjer mest og meir enn før, skriv Dagens Næringsliv.

Rapporten byggjer på undersøkingar gjort av Likestillingssenteret og Yrkesorganisasjonenes sentralforbunds (YS) arbeidslivsbarometer. 1.500 norske par vart av Likestillingssenteret spurt om korleis dei opplevde likestillinga på heimekontor.

Det kom fram at kvinner i større grad opplever at dei har hovudansvaret på heimebane, ein tendens som også vart observert i 2020.

– Det er ein risiko for at vi får ein backlash på likestillingsfronten og fordelinga av oppgåver heime, åtvarar Frøydis Sund, seniorrådgivar ved Likestillingssenteret til avisa.

YS fann likevel eit lyspunkt i det årlege arbeidslivsbarometeret sitt, då fleire menn som jobbar heimanfrå, oppgav at dei har teke på seg hovudansvaret heime.

Mellom 6 og 7 prosent av mennene i barometeret oppgav i 2019 at dei tok på seg hovudansvaret når eit barn vart sjukt. I 2020 var talet oppe i 10 prosent. 3.000 har delteke i barometeret.

– Det kan jo sjå ut som at det at vi har ein ganske kjønnsdelt arbeidsmarknad for ein gongs skuld har slått positivt ut for likestillinga, seier YS-sjef Erik Kollerud om undersøkinga.

