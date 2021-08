innenriks

– Dette er ikkje for å stanse regulering generelt sett, men for å sikre at reguleringa blir god og effektiv, seier noregssjef Morten Askeland i Tier til E24.

Dei vil òg be om ei såkalla mellombels åtgjerd, noko som betyr at dersom Oslo tingrett gir medhald, så vil delar av Oslos nye reglement for elsparkesyklar bli sett på vent inntil vidare.

