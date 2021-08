Care ber Noreg la likestillingsforkjemparar frå Afghanistan få søkje asyl

innenriks

Bistandsorganisasjonen har fått dramatiske meldingar frå samarbeidspartnarane sine i Kabul og Afghanistan.

– Gjennom telefonar og e-postar i går kveld og natt formidlar kvinnene djup redsel for utviklinga, og dei fortel òg om umiddelbar haldningsendring blant menn i omgangskrinsane sine, skriv Care.

Noreg må no prioritere nødhjelp og ekstra langsiktig innsats for jenter og kvinner, meiner dei. Care meiner òg at regjeringa må stanse stat-til-stat-bistanden til landet.

– Når Taliban no militært har teke makta, og vi er usikre på kva politisk regime som kjem på plass, må midlane vridast, seier generalsekretær Kaj- Martin Georgsen i Care.

