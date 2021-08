65 nye registrerte smitta i Bergen

innenriks

Bergen kommune opplyser at 46 av dei smitta er nærkontaktar, medan seks er importsmitte.

2.137 personar testa seg i Bergen kommune tysdag.

Smittetala i Bergen har vore stabilt høge den siste veka. Tysdag var talet 60, medan det dei to dagane før var 34 og 54. No følgjer kommunen spent med på skulestart og fadderveke.

– Det kan vere demotiverande dersom ein ser nokon som gir blaffen i smitteråda, så derfor vil eg rose dei av studentane som no er i fadderveka og vel å følgje smittevernreglane samvitsfullt. Det er eit viktig bidrag for at vi skal få kontroll på smittesituasjonen i Bergen, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

8.319 personar har fått påvist smitte i Bergen sidan starten av pandemien.

