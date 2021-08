35-åring tiltalt for omfattande koronabedrageri – nektar straffskuld

innenriks

Tiltalen mot 35-åringen omfattar ni fullbyrda bedrageri og åtte bedrageriforsøk. På grunnlag av dei feilaktige opplysningane i søknadene til Nav fekk mannen utbetalt til saman 10 millionar kroner.

Mannen skal òg ha prøvd å få utbetalt ytterlegare 7 millionar kroner frå same ordning med same framgangsmåte, men utbetalingane vart stansa då Nav fatta mistanke.

Totalt vart det dermed søkt om 17 millionar kroner.

Ifølgje tiltalen er ordninga utnytta ved at over 300 stolne identitetar er registrerte som arbeidstakarar i totalt 11 selskap. Etter utbetaling frå Nav meiner politiet at eit kvitvaskingsnettverk overførte pengane vidare.

– Dette er eitt av dei største koronabedrageria som er avdekte til no, sa politiet då saka vart kjende.

I tiltalen kjem det fram at det vil bli nedlagd påstand om erstatning på over 9 millionar kroner.

35-åringen nektar straffskuld.

Saka startar i tingretten tysdag. Det er sett av éin månad til saka.

(©NPK)