15-åring i retten – nektar straffskuld for drapsforsøk på jamaldra

Rettssaka mot guten starta i Oslo tingrett onsdag. Det er sett av fire dagar til behandlinga av den spesielle saka der guten, få dagar etter at han sjølv hadde fylt 15 år, vart arrestert for å ha knivstukke ein gut som berre var 14 år. Påtalemakta har tiltalt 15-åringen for drapsforsøk, men då rettssaka starta nekta den tiltalte straffskuld for dette.

– Han erkjenner grov kroppsskade, men ikkje drapsforsøk, seier forsvararen hans, advokat Bjørn Rudjord, til NTB.

Bakgrunnen for saka var ei hending som skjedde ved Lindeberg senter i storefri måndag 30. november i fjor. Under ein konfrontasjon mellom dei to gutane trekte den eldste fram ein kniv og stakk 14-åringen i magen. Offeret kom seg unna på ein buss etter hendinga, men etter at andre passasjerar på bussen reagerte, vart ambulanse tilkalla og guten køyrt til sjukehus med alvorlege skadar.

– Det har vore ein konflikt som ikkje verkar som den mest alvorlege. Men det er klart at det har vore alvorleg nok for dei som er innblanda. Dette vil bli belyst i retten, seier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NRK.

Guten som knivstakk, meiner han handla i sjølvforsvar, medan offeret avviser dette og seier han vart utsett for eit uprovosert angrep.

– Han var ikkje førebudd på at dette skulle skje, seier bistandsadvokaten hans, Sverre Ulstrup, til NRK.

