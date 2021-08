105 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

105 tilfelle er 29 færre enn måndag, og elleve færre enn same dag førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 88 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydelane Søndre Nordstrand og Stovner. Der ligg smittetrykket på 324 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og der vart det registrert høvesvis ti og sju nye smitta siste døgn.

Etter det følgjer Alna med 283 smitta per 100.000 innbyggjarar. Her vart sju registrerte smitta siste døgn.

Nordstrand har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 88 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert fire nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.702 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Smittetala har auka dei siste vekene, men byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) sa tysdag til NTB at han ikkje er bekymra.

– Sjølv med aukande smitte er det i dag berre tre personar innlagde på sjukehusa i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til samanlikning var det rundt 50 i byrjinga av mai, då vi hadde liknande nivå på smitten. Det viser tydeleg at sjukdomsbyrda blir mykje lågare når så mange er vaksinerte, og at det ikkje har så mykje for seg å samanlikne smittetala no med tidlegare i pandemien, sa Johansen.

– Vaksinasjonen vernar i stor grad mot alvorleg sjukdom, og det gjer at vi kan leve med høgare smittetal no enn vi kunne før, la han til.

