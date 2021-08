Åtte av ti har tillit til Stortinget

innenriks

Det årlege Tillitsbarometeret gir ei oversikt over kva nordmenn synest om ulike samfunnsinstitusjonar. Svara fordeler seg på ein skala frå 1 til 10, der 1 er null tillit og 10 er full tillit.

Nesten åtte av ti av dei spurde (78 prosent) gir Stortinget ein skår på mellom 6 og 10. Det er ein liten framgang frå i fjor og ein klar framgang frå tidlegare år.

– Korona-gevinst for regjeringa

Regjeringa ligg noko under – 68 prosent svarer at dei har tillit. Også dette er betre enn ved tidlegare undersøkingar.

– Det ser altså ut til at regjeringa framleis haustar ein viss gevinst som «kriseløysar», som dei fekk etter nedstenginga av samfunnet i samband med koronakrisa, heiter det i oppsummeringa til barometeret.

Dei politiske partia slit likevel meir med å få folks tillit. Rundt halvparten av dei spurde (52 prosent) har tillit. Det er noko ned frå toppnoteringa i fjor på 54 prosent, men likevel høgare enn i undersøkingar frå tidlegare år.

Aller høgast tillit har nordmenn framleis til ideelle organisasjonar, som til dømes Røde Kors, Kreftforeningen og andre. 86 prosent av dei spurde oppgir at dei har tillit til organisasjonane.

Sosiale medium skårar best hos unge

Jumboplassen på lista går også i år til sosiale medium. Berre 13 prosent svarer at dei har tillit til sosiale medium – likevel ligg talet noko høgare for dei yngste aldersgruppene. Tradisjonelle medium, som norske aviser, radio og TV, gjer det betre. Her seier 60 prosent at dei har tillit.

Generelt er tendensen høgare tillit blant personar som ofte stemmer i val, som er med i ein eller fleire organisasjonar, bur i ein større kommune, er tilsette i offentleg sektor og har høg utdanning.

– Det er elles eit gjennomgåande trekk at veljarar som stemmer Frp, framleis gir lågare tillitsskår enn andre parti for dei fleste av institusjonane eller aktørane, heiter det i oppsummeringa.

– Dette gjeld spesielt tillit til Stortinget, eige kommunestyre og norske medium, ifølgje barometeret.

Viktig for demokratiet

Stortinget får òg høgast oppslutning når det gjeld kor viktig institusjonen er for demokratiet. I alt 93 prosent gir karakteren 6 eller høgare. Dernest kjem regjeringa og kommunestyret i eigen kommune med høvesvis 89 og 85 prosent.

Det er forholdsvis få som meiner sosiale medium er viktig for demokratiet (33 prosent). Men også her gir yngre personar klart høgare skår enn det eldre grupper gjer.

Bakgrunnen for Tillitsbarometeret er ei landsomfattande undersøking blant 1.000 respondentar, gjennomført i juni i år.

