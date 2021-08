innenriks

Den tiltalte skal ha sett fyr på kleda til mannen, for deretter å ha slått han med ein stillashammar og trua han med machete medan fornærma prøvde å få av seg kleda, skriv NRK.

Kvinna er tiltalt for å ha slått same mann med ei golfkølle. Hendinga skjedde 23. februar, og då politiet kom fram til staden møtte dei på dei to mennene og dessutan ei medvitslaus kvinne.

Rettssaka går i Hordaland tingrett i september.

