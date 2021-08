Terningsnittet: Støre vann partileiardebatten

innenriks

– Ap-leiaren lykkast i klimadebatten med å peike på kompromiss mellom SV og Vedum. Han er god på å eksemplifisere eigne løysingar, og er offensiv når han går til angrep på MDGs plan om å leggje ned oljenæringa innan 2035, seier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Han klinka til med terningkast seks til Støre etter NRKs partileiardebatt i Arendal måndag kveld.

NTB har gått gjennom terningkasta som er gitt av dei politiske kommentatorane hos VG, Dagbladet, TV 2 og Nettavisen.

Lysbakken i form

Ap-leiar Jonas Gahr Støre enda opp med eit snitt på 4,5 frå dei fire mediehusa – det høgaste av alle partileiarane.

Andreplassen går til SV-leiar Audun Lysbakken, som får eit snitt på 4,3. Hos både VG og Dagbladet fekk han ein femmar.

– Serverte fleire av «onelinarane» denne kvelden, også denne: «Frp minner mest om en bobil til tre millioner kroner – folkelig image, men mest for rike folk.» Trekkjer så på rams fram politikk som har verka sosialt urettferdig frå Frps periode i regjering, skriv Dagbladets terningkastarar.

– Ei ekstra lita superpille

Statsminister Erna Solberg (H) fekk eit snitt på 3,8 på terningkasta, og hamna dermed på ein delt tredjeplass saman med MDG-leiar Une Bastholm.

Særleg Nettavisen lét seg begeistre over Bastholms innsats, og gav henne terningkast fem.

– I debatten i kveld var det tydeleg at også den siste klimarapporten frå FN hadde gitt Bastholm ei ekstra lita superpille, skriv avisa.

Statsministeren fekk tre firarar, medan Dagbladet gav henne terningkast tre.

– Verkar roleg og avslappa, og med autoritet, skriv TV 2.

Dei følgjande plassane er fordelte slik:

* 4: Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum (snitt: 3,5)

* 5: Venstre-leiar Guri Melby (snitt: 3,3)

* 6 (delt): Frp-leiar Sylvi Listhaug og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes (snitt: 3,0)

* 7. KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad (snitt: 2,3)

Ropstad på botn

Ropstad fekk mellom anna terningkast éin av Dagbladet. Han har følgjande kommentar til NTB etter debatten:

– Eg nådde ut med ein viktig bodskap om familiepolitikken og klima og internasjonal solidaritet, som eg meiner er viktig. Så håpar eg det nådde ut til dei som har sett på TV, så får terningar vere terningar.

– Veljarar er viktigare?

– Veljarar er definitivt viktigare, fastslår Ropstad.

Mellom enkelte av mediehusa er det svært store sprik i terningkasta. Medan TV 2 gir Frp-leiar Sylvi Listhaug ein einar, får ho terningkast fem hos VG og blir kåra til vinnar saman med Lysbakken.

– Snakkar så folk forstår, får fram Frps politikk, enkelt og greitt. Får fram kjernesakene til partiet, òg når det eigentleg handlar om andre tema, utan at det verkar påteke. Dette var ein god debut frå ein fersk partileiar, skriv VG om Listhaug.

– Ikkje Vedums kveld

Ikkje alle avisene og mediehusa trilla terning for å vurdere innsatsen til partileiarane i debatten på måndag, mellom dei NRK og Aftenposten.

– Klimapolitikken synleggjer brutalt kor ulikt partia på venstresida ser på korleis «vår tids viktigste utfordring» skal løysast. Det blir ikkje enklare for Støre å manøvrere enn det har vore for Solberg å sameine Venstre og Frp, meiner politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim meiner at det ikkje vart Vedums kveld. Han gir Sp-leiaren det glatte laget, medan han meiner at Frp-leiar Listhaug gjorde det godt i det som var den første partileiardebatten hennar. Lysbakken peika seg likevel best ut.

– Han flyt på rutinen og kunne gle seg over kontrasten i duellar med både Vedum og Listhaug. For Lysbakken vart det ein draum av ein kveld, meiner Alstadheim.

(©NPK)