St. Olavs orden til Tor-Aksel Busch

71 år gamle Busch får utmerkinga for den framifrå innsatsen sin for rettsstaten, skriv Kongehuset.

Busch var Noregs riksadvokat frå 1997 til 2019. På slutten av sin periode som riksadvokat var han sentral i opprullinga av trygdeskandalen. Mellom anna kritiserte han Nav for at dei ikkje varsla riksadvokatembetet om at dei var i ferd med å rulle opp saka.

Som statsadvokat var han mellom anna aktor i rettssaka mot Arne Treholt, som vart dømd for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Busch får overrekt dekorasjonen på Engebret Café i Oslo torsdag 26. august.

