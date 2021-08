St. Olavs orden til Elizabeth Hoff

innenriks

63 år gamle Hoff får utmerkinga for framifrå innsats for menneskja, skriv Kongehuset.

I 30 år har Hoff vigd livet sitt til dei svakaste og jobba i dei mest utsette i krigsområde verda over. Mellom anna jobba ho som stadleg representant for Verdshelseorganisasjonen (WHO) i Syria frå 2012 til 2019, og ho har seinare overteke som stadleg representant i Libya. Hoff har fått ei rekkje prisar for arbeidet sitt.

Hoff blir overrekt dekorasjonen ved eit arrangement i heimbyen Ålesund laurdag 28. august.

