Politiet avsluttar søk etter anteken omkommen i Karasjok

innenriks

78-åringen drog ut på moltetur i området Asllat-Pier-Várri onsdag 4. august, og vart meldt sakna dagen etter. No reknar politiet med at mannen er omkommen og avsluttar søket.

Finnmark politidistrikt opplyser at det har vore søkt i over 30 kvadratkilometer terreng, og at dei har hatt bistand frå politiet i Finland.

– Området er utfordrande å søkje i, med tett vegetasjon og kupert terreng, opplyser fungerande stabssjef Stein Kristian Hansen.

Det har òg vore søkt i elvene Lešjohka og Kárášjohka, utan at desse søka har gitt nye spor etter den sakna mannen.

Det blir opplyst at politiet vil gå gjennom informasjonen som er samla inn under aksjonen for å sjå om det er noko som bør undersøkjast nærare.

(©NPK)