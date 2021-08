Oslo meiner regjeringa somlar med å få vaksinert 16-åringar

innenriks

– Vi treng ei avklaring om vaksinasjon av barn og unge no. FHI har tilrådd vaksinasjon av 16/17-åringane. No ventar vi på avgjerd frå regjeringa og det hastar, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til VG.

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrådde i slutten av juni vaksinasjon av 16- og 17-åringane. 5. juli bad regjeringa kommunane om å planleggje for det.

– Avgjerda skal bli teken på ein slik måte at det gir tillit og tryggleik for ungdommane og foreldra deira. Eg håpar Oslo kommune er samde i at det viktigaste ikkje er å setje fort i gang, men å sørgje at flest mogleg blir med over målstreken, seier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

