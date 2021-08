Norges Veteranforbund: – Mange er bekymra for situasjonen til dei ein har jobba saman med

innenriks

– Det er mange som har eit personleg forhold til dei ein har jobba saman med i Afghanistan. Det blir knytt sterke band når ein jobbar under forhold som er tøffare enn vanleg, seier generalsekretær Bjørn Robert Dahl i Noregs Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner til NTB.

Han seier at tilbakemeldingane forbundet har fått frå medlemmer, og det dei har gitt uttrykk for i sosiale medium, er at tidlegare afghanske tilsette no bør få opphaldsløyve i Noreg basert på at tryggingssituasjonen i landet har endra seg.

– Dei som er ansvarlege for vurderinga, ser på grunnlaget for opphald, og tryggingssituasjonen til ein del av dei lokalt tilsette som jobba for norske styrkar, har endra seg radikalt sidan dei søkte om opphald og fekk avslag. Det medfører ei forplikting til å vurdere situasjonen på nytt, seier Dahl.

Ny vurdering av eks-tilsette

Forsvarsdepartementet stadfesta overfor Vårt Land søndag at dei vil sjå på sakene til afghanarar som tidlegare har vore tilsett av Noreg på nytt.

Justisminister Monica Mæland (H) sa til NTB måndag morgon at lokalt tilsette for Noreg i Afghanistan som ikkje søkte asyl i samband med søknadsordninga i 2015, kan få søknaden sin behandla.

– I samband med behandling av saker etter 2015-instruksen fekk ti personar avslag av tungtvegande grunnar. Det blir ikkje lagt opp til å behandle desse søknadene på nytt. Derimot finst det grupper som ikkje var dekt av 2015-instruksen. Det finst òg personar som har vore lokalt tilsette, som av ulike grunnar valde å ikkje søkje i samband med søknadsordninga i 2015. Desse gruppene kan bli behandla no i lys av den alvorlege situasjonen, sa Mæland.

Fleire fryktar for livet

Dahl i Veteranforbundet er glad for beskjeden frå Mæland.

– Det ligg eit moralsk ansvar for å sjå på desse sakene på nytt. Det er ein del kontakt mellom nordmenn og dei som jobba for Noreg i Afghanistan no. Spesielt den administrative delen av dei som var tilsette, står fram og seier at dei fryktar for livet sitt, fortel Dahl.

Samtidig er situasjonen på bakken i Afghanistan meir usikker enn på lang tid. Taliban har innteke Kabul og er i ferd med å overta makta, medan utlendingar og lokalbefolkninga måndag flokka til flyplassen for å prøve å komme seg ut.

