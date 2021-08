Forfatterforeningen trekkjer støtte til kunstnaropprop

innenriks

Den norske Forfatterforening var blant organisasjonane som i sommar gav tilslutning til oppropet der Ytringsfrihetskommisjonen vart bedne om å innføre tiltak for å fremje og styrkje moglegheitene for ytringsfridom for kunstnarar.

Oppropet kom etter at fleire kunstnarar hadde fortalt at dei vart utsette for trakassering eller truslar.

– Avgrensar debatten

Etter at forfattar Roy Jacobsen trekte seg frå DnF og Erik Fosnes Hansen bad om at støtta vart trekt, bestemde styrte seg for å høyre oppfatninga blant medlemmene. Jacobsen sa mellom anna til VG at han oppfatta oppropet som eit forsøk på å leggje avgrensingar på den frie debatten.

Av 273 medlemmer som stemde, har no 180 gått inn for å trekkje støtta til oppropet. 70 gjekk inn for å halde oppe støtta, medan 23 svarte dei var avhaldande.

– Eit fleirtal av medlemmene som stemde, meiner det var feil å støtte oppropet. Styret følgjer medlemsfleirtalet og trekkar DnFs støtte til oppropet, skriv Forfatterforeningen om vedtaket.

Styremedlem trekkjer seg

Som følgje av resultatet bestemde styremedlem Håvard Syvertsen seg umiddelbart for å trekkje seg frå styret tysdag.

– Etter mitt syn trengst det ein betydeleg vilje til å misforstå for i fullt alvor å tru at fjorten kunstnarorganisasjonar går inn for å innskrenke ytringsfridommen, slik fleirtalet lèt til å meine. Den viljen verken kan eller vil eg sitje i styret og administrere, og når fleirtalet i foreininga går inn for å trekkje støtta, må eg for min del ta konsekvensen av det, skriv Syvertsen på Facebook.

Stavrum vil lære

Leiaren av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, kommenterte resultatet av Forfatterforeningens avstemming under ein debatt i samband med Arendalsuka tysdag.

– Vi er opptekne av å lære, sa Stavrum og la til at debatten etter oppropet i juni hadde vore nyttig.

(©NPK)