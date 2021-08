Anoreksisenter avviser Støre-redsel

innenriks

– Nei, det er ikkje noko vi har sagt. Det er Ernas tolking. Det handlar om politikken, vi er opptekne av ordningane og systema, seier dagleg leiar Monika Fagerli til VG.

Påstanden som Solberg kom med under partileiardebatten måndag kveld, var at klinikken fryktar at Ap-leiar Jonas Gahr Støre blir statsminister, fordi Capio då ikkje vil få moglegheit til å opne ein ny klinikk i Bergen. Frå før har Capio Anoreksisenter ein klinikk i Fredrikstad, som blir driven med driftsavtale med Helse sør-aust.

Dei har lagt planane om ein slik klinikk på is inntil vidare, medan dei ventar på kva ei eventuell ny regjering meiner om fritt behandlingsval.

–Eg synest det er litt spesielt å seie at vi er redde for Støre. Det er vi ikkje, men vi er redde for at fritt behandlingsval skal avsluttast, seier Fagerli.

(©NPK)