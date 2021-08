515 rovviltskadar på sau til no i år

innenriks

– Store tap til rovvilt er ein utfordrande situasjon for beitedyreigarar, og vi veit at det har funnest enkelte stadar også i sommar. Vi er samtidig glade for at vi ser ut til å halde oss på same historisk låge tapstal som i fjor sommar, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Inneverande beitesesong har Statens naturoppsyn (SNO) påvist 515 rovviltskadar, det same som i 2020, der talet var på sitt lågaste sidan SNO byrja å registrere i 2002.

Til no i år er det innmeldt 1.295 sau der det er mistenkt at rovvilt står bak, og 515 av desse er altså stadfesta. I 2020 var det på same tid 1.470 innmelde skadar og 517 sau fekk påvist rovviltskadar.

– Det er dokumentert nesten ei dobling i talet på sau tapt til bjørn, det vil seie på same nivå som i 2019. Tapet til bjørn er likevel lågt samanlikna med tidlegare år, seier Hambro.

For ulv er nedgangen sterk. I år er det påvist 39 skadar inneverande beitesesong mot 121 skadar i 2020. Miljødirektoratet understrekar at tala er førebelse.

(©NPK)