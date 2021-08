Vedums fireårsplan for politiet: – Vi ønskjer å kutte i politibyråkratiet

innenriks

Ein fireårig opptrappingsplan for meir nærverande politi. Det er Vedums overskrift på politiløfta han no legg fram.

Medan Vedum er knallhard i kritikken av politireforma til regjeringa, har det vore meir diffust kva Sp sjølv vil gjere viss partiet kjem i posisjon etter valet.

Dette er hovudgrepa Vedum no varslar:

* Han vil starte med etablering av 20 nye lensmannskontor og politipostar i 2022.

* Deretter skal opptrappinga halde fram dei tre følgjande åra med etablering av endå fleire lensmannskontor og politipostar, i dialog med politimeistrar og kommunar.

* Politibemanninga skal samtidig aukast oppover mot 2 politifolk per 1.000 innbyggjarar i kvart enkelt av dei tolv politidistrikta i Noreg.

Målet om 2 per 1.000 er allereie nådd nasjonalt, men ifølgje Sp er det berre tre av tolv politidistrikt som ligg høgare enn 2 per 1.000. Dei ni andre ligg under.

Vil tappe Politidirektoratet

For å finansiere planen vil Senterpartiet løyve ein halv milliard meir til nye politistillingar og nye lokale politistasjonar.

Vedum viser til at Senterpartiet sette av 540 millionar kroner ekstra til politi og påtalemakt i det alternative budsjettet sitt for 2021.

Men partileiaren vil òg tappe den sentrale politiadministrasjonen for ressursar.

– Vi ønskjer å kutte i politibyråkratiet. Vi ser at i fellestenestene til politiet har det vakse veldig dei siste åra. Det ønskjer vi å byggje ned, seier Vedum til NTB.

Han ser for seg tre grep for å snu trenden: Kutt i talet på kommunikasjonsstillingar, kutt i konsulentbruken og nedlegging – eller i det minste ein kraftig nedskalering – av Politidirektoratet (POD).

– POD har vakse ut av alle dimensjonar, seier Vedum.

Vil fylle hola

Senterpartiet viser ofte til at 120 lensmannskontor har vorte nedlagde under den borgarlege regjeringa.

Men Vedum lovar ikkje at alle desse skal gjenopnast. Ein del stader kan samarbeidsløysingar fungere, meiner han. Andre stader kan det ifølgje Vedum gi meining å velje nye lokalitetar.

Sp-leiaren seier han vil prioritere to oppgåver når ressursane skal fordelast:

* å fylle på der det er størst hol i beredskapen, spesielt på mindre stader

* å styrkje politiet der det er utfordringar i tilliten mellom politi og lokalbefolkning

Vedum trekkjer fram Oslo aust som døme. Der meiner han det trengst politifolk som kjenner lokale forhold godt.

– Ein ting er beredskap. Men i storbyen er det vel så viktig å ha lokalkunnskap.

Erna Solberg: – Kvifor?

Søndag møtte Vedum statsminister Erna Solberg (H) til duell om politiet. Ho meiner Sp-leiaren bruker pengane feil.

– Han er så fiksert på desse kontora, seier Solberg til NTB.

Statsministeren viser til at Høgre vil bruke to av tre nye politikroner framover på meir politi i distrikta.

– Kvifor skal vi ha fleire politikontor? Det som er viktig, er å ha fleire politifolk. Det er ikkje det at dei skal ha eit kontor og ei opningstid, som er viktig, seier Solberg.

Ho åtvarar òg mot planane om å byggje ned Politidirektoratet.

– Veldig mykje av det dei kuttar på, er IKT-prosjekt, påpeikar Solberg.

– Då kuttar du på dei hjelpemidla som gjer at politiet kan følgje pengane.

