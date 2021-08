UD vil følgje nøye med på Talibans framferd – Sverige stansar bistandsmidlar

innenriks

Sverige har måndag vedteke å redusere bistandsmidlane sine til afghanske styresmakter, melder Dagens Nyheter. Svenske styresmakter opplyser at dei vil krevje garantiar for at midlane ikkje hamnar i Talibans hender.

Noreg gir i utgangspunktet berre bistandsmidlar til organisasjonar.

På spørsmål frå NTB om kva som skjer med norske bistandsmidlar til Afghanistan, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide at UD har fokus på situasjonen i landet og evakueringa av tilsette.

– Korleis Taliban opptrer dei neste timane og dagane vil vere heilt avgjerande for det internasjonale samfunnets moglegheiter til å ta omsyn til ei ny afghansk regjering der Taliban deltek, seier utanriksministeren.

(©NPK)