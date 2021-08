T-baneskyting i Oslo blir etterforska som drapsforsøk

innenriks

Mannen i 30-åra er førebels ikkje avhøyrd. Natt til måndag vart det gjennomført avhøyr av fleire sentrale vitne.

– Politiet har ikkje informasjon om at det skal vere ein relasjon mellom sikta og dei fornærma, opplyser Oslo politidistrikt i ei pressemelding måndag formiddag.

Ifølgje VG vart den arresterte mannen dømd til forvaring i 2011. Han er dømd for vald ei rekkje gonger. To personar vart skotne i T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld. Dei er alvorleg skadde, men tilstanden blir karakterisert som stabil.

– Dei to fornærma er stadfesta å vere utanfor livsfare. Begge er norske statsborgarar i slutten av tenåra, opplyser Oslo-politiet.

Dei to skadde har utanlandsk etnisk bakgrunn. Den arresterte er ein kvit mann i 30-åra. Til NRK har politiet tidlegare opplyst at dei mellom anna undersøkjer om skytinga var rasistisk motivert.

– Det er for tidleg å seie noko om årsak og motiv for hendinga. Vi etterforskar per no breitt utan å ha låst oss til ein hypotese, seier politiet.

Eit våpen som politiet meiner kan knytast til skytinga, er funne, skriv Avisa Oslo.

